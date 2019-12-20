بعد الفستان الشفاف.. بيرين سات بفستان “روب الاستحمام!”

اختارت الفنانة التركية بيرين سات في حفل افتتاح العرض الأول لمسلسلها الجديد Atiye أو “الهدية”، والذي من المقرر أن يُعرض على شبكة نتفليكس العالمية يوم الـ 27 من ديسمبر الحالي، تصميمًا يشبه روب الاستحمام باللون الأزرق القريب إلى الفضي، تميز بحزام عريض، كما انتعلت حذاءً مُسطحًا باللون الذهبي، ولملمت سات شعرها على طريقة الشعر المبلول.

وحازت إطلالة سات هذه في الحفل الذي أقامته شركة “نتفلكس” في تركيا استعدادًا لعرض المسلسل، إعجاب جمهورها الذي أثنى على جمالها وتألقها، لاسيما أن سات ظهرت مؤخرًا في أكثر من إطلالة مُرهقة وبعيدة عن الأناقة بشكل كبير.

وكانت سات تعرضت مؤخرًا لهجوم كبير بعد نشرها صورة وصفها الكثير من متابعيها بـ “الجريئة” ظهرت فيها نائمة على الأرض ومُرتدية تصميمًا شفافًا كشف عن جسدها بشكل صريح، فيما رأى البعض ان الصورة عفوية بشكل كبير ولا تستدعي هذا الهجوم الكبير على النجمة التركية.

وعلى الصعيد الشخصي، انتشرت مؤخرًا العديد من الصور التي تجمع سات مع زوجها الفنان كنان دوغلو، بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاكل بينهما، والتي تسببت في انتشار شائعات كثيرة حول انفصال سات عن زوجها بسبب مشاكل بينهما.