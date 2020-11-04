شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو جديد له وظهر فيه وهو يحمل ثعبانًا ضخم باللون الأصفر.

وقام محمد رمضان، في الفيديو، بحمل الثعبان ووضعه على كتفه على أنغام أغنيته “مافيا”.

وكان محمد رمضان قد نشر، قبل ذلك، مقطع فيديو في وصلة نزال له مع حيوان “اللايجر” عبر حسابه على موقع إنستجرام في محاولة شد الحبل من فمه.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش”، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.

يذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان كليب “يا حبيبي” مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا.