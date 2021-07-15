كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن البدء في تحويل روايته الاولى والتي تحمل عنوان “تشيللو” الى فيلم عبر الاستعانة بكوكبة من النجوم العرب والعالميين كما طلب خبرات وفنيين سعوديين للمشاركة في العمل المرتقب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: “إيماناً مني بقدرات بنات وأبناء بلدي…وواجب علي الدعم بأي شكل… في فيلم شغال عليه لروايتي الأولى واتفاوض مع براء عالم وفاطمة بنوي ونور الخضراء ليلعبوا أدوار مع كوكبة من النجوم العرب والعالم وبمخرج عالمي وسيصور جزء منه في الرياض والعلا.. أحبك يا بلدي”.

إيماناً مني بقدرات بنات وأبناء بلدي…وواجب علي الدعم بأي شكل… في فيلم شغال عليه لروايتي الأولى واتفاوض مع براء عالم وفاطمة بنوي ونور الخضراء ليلعبوا أدوار مع كوكبة من النجوم العرب والعالم وبمخرج عالمي وسيصور جزء منه في الرياض والعلا أحبك يابلدي pic.twitter.com/NxK5DLQSPf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 15, 2021

وتابع “وايضاً احتاج مساعد مخرج ومتخصصين في الاضاءة والصوت من السعوديين لكي ادربهم واجعلهم يكسبوا خبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقدت معه.”.

اللي من الفنيين او مساعدين المخرجين او مهندسي الصوت والاضاءة والمكياج السعوديين والسعوديات يبي يكسب خبرة في الفيلم هذا بإحتكاك بالطاقم العالمي يتواصل مع الاخ سلطان المحيسن في الشركة العالمية… لاني متعاون معهم في الفيلم @salmuheisen — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 15, 2021

واضاف: “اللي من الفنيين او مساعدين المخرجين او مهندسي الصوت والاضاءة والمكياج السعوديين والسعوديات يبي يكسب خبرة في الفيلم هذا بإحتكاك بالطاقم العالمي يتواصل مع الاخ سلطان المحيسن في الشركة العالمية… لاني متعاون معهم في الفيلم”.

وكان آل الشيخ قد كشف سابقا عن روايته الأولى بعنوان “تشيللو”، والتي سوف تباع في معرض الكتاب في الرياض.

كما يعمل آل الشيخ حاليا على مسلسل “الثمانية” أوّل تجاربه بالكتابة التلفزيونية، حيث كان قد نشر صورة جمعته بأبطال العمل والذي بدأ تصويره في القاهرة قبل أيام تحت إدارة المخرج المصري أحمد مدحت.

وظهر آل الشيخ في الصورة حاملا لوحة “كلاكيت” ومحاطا بالفنّانين المصريين: آسر ياسين، خالد الصاوي، غادة عادل، محمود الزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء والفنان السعودي خالد صقر والمخرج وفنّانين آخرين.

ليه زعلانين على الروايه والمسلسل ؟! لا تتفرج ولاتقرا pic.twitter.com/y0Hybhj75i — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 30, 2021

وكان قد ردّ المستشار السعودي على منتقدي خوضه مجال الكتابة، بمقطع ساخر من فيلم “مرجان أحمد مرجان”، نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” (الذي احتفل أمس ببلوغ عدد متابعيه الـ 5 ملايين)، وعلّق عليه بالقول: “ليه زعلانين على الرواية والمسلسل ؟! لا تتفرج و لاتقرأ”.