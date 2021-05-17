رد الممثل المصري ​أحمد السقا​ على هجوم الممثلة المصرية ​مها أحمد​ على ممثلين مصريين، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “العشره بتحكم الواحد……و العيش والملح عقد…….وعفى الله عن ما سلف يا اختى العزيزه(مها)……..”.

وسبق أن هاجمت مها ممثلين مصريين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لأسباب مجهولة، قائلة: “عوضي على الله دى الجمله اللى دايما بقولها لما اتصدم فاشخاص. الحكايه ياساده نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه الف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم الى ان اصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعايه للمسلسل وهما راضيين رغم ان طول عمرهم مبيعملوش كده مع اى زميله لهم اقربها انا. النجم الاولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتداءه المفروض انه عارف قيمتى الفنيه وعارف انى اضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل) اما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب) .تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه) .يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمه. نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان اققرب الناس لينا”.





