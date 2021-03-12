رحلت المطربة الإذاعية السورية ​أمينة شعبان​، وقد تم اكتشاف ذلك بعد مرور يومين على وفاتها.

وفي التفاصيل أن الشرطة السورية عثرت على جثمانها بعد يومين وبعد انبعاث رائحة غريبة من منزلها، دفعت الجيران لإبلاغ الشرطة.



أمينة هي ابنة أحد مؤسسي الإذاعة السورية مع يحيى الشهابي وإسمه ​يحيى محفوظ​.

وقد عارض والدها دخولها مجال الغناء، فدخلت مجال التمثيل وكانت لها مشاركات مسرحية، وغنّت فيها العديد من الألوان الغنائية، وبعد رحيل والدها توجهت إلى الغناء بأغنية “بلدي أنا”.

ووصلت إلى مصر من خلال أغنية “اديني عهد الهوى” التي لحنها لها طلال مداح.

ومن بين الملحنين الذين لحنوا لأمينة عبد الفتاح السكر، ولحّن لها سيد مكاوي أول أغنية لها في القاهرة وهي “أهلا وسهلا بيك يا روح قلبي”، ثم لحّن لها محمد الموجي أغنية “هو ده وقته”.