احتفل الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم بعيد ميلاده الأول بعد انفصاله عن الفنانة ​أنغام​ أمس ولكن برفقة زوجته الأولى ​ياسمين عيسى​ وأم طفليه في جو عائلي حضرته عدد من الصديقات المقربات من الزوجة.



وتساءل العديد من المتابعين إذا ما كان هذا يعني أنهما عادا إلى بعضهما لكن إبراهيم لم يؤكد الأمر واكتفى بمشاركة لقطات مُصورة من الحفل، محدود العدد، وفي المنتصف يبرز قالب الحلوى المعد الاحتفال، مُعلقًا على الصورة، بإضافة وسم القلب على الصورة التي جمعتهما سويًا، عبر خاصية الـ”القصة” في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي من دون ذكر المزيد من المعلومات حول علاقته بزوجته الأولى،

فيما أظهر الفنان تزيين الزوجة لغرفته المُخصصة للعمل في المنزل بالبالونات.

وقامت عيسى كذلك بنشر صورة جمعتهما للتعبير عن حبها له وسعادتها بتواجده معها في هذه المناسبة، ولم تعلق إلا بيوم ميلاد «إبراهيم»، ذلك الاحتفال الذي ضم الثنائي منذ ساعات جاء بعد انتشار أنباء حول عودة الموزع الموسيقي لزوجته الأولى بعد طلاقهما رسميًا وانفصاله عن ​الفنانة أنغام​ أيضًا، وهي معلومات لم يؤكدها إعلاميًا وعلانية أحد طرفي العلاقة بل فضلا الصمت.





