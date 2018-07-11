بعد انفصاله عن بسنت نور الدين.. زواج الداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل

أعلن في القاهرة مساء الأربعاء زواج الداعية الديني معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل.

وكشف المكتب الإعلامي لمسلسل السهام المارقة، والذي أنتجه معز مسعود وشارك في الجزء الاول منه، الفنانة شيري عادل و شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بو عبود، عن زواج الداعية والفنانة .

وقال إن معز مسعود وشيرى عادل تزوجا بعد انفصال مسعود عن زوجته السابقة المرشدة السياحية بسنت نور الدين .

معز مسعود من مواليد 27 فبراير 1978 ، واعتبرته مجلة الإيكونومست أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.