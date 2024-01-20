انتشر خلال الأيام الماضية خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وتسائل عدد من الأشخاص حول حكم الطلاق في شهر رجب، حيث أنه من الأشهر الحُرم، التي يتضاعف فيها الأجر والثواب.

حكم الطلاق في شهر رجب

يعد شهر رجب من الأشهر الأربعة الحرم، التي لها فضل كبير عند الله تعالى، حيث يتضاعف فيها الأجر والثواب وكذلك العقوبة، فلا يكون فيه ظلم للنفس أو الأشخاص.

وقال العلماء إن شهر رجب له رحمته، ومكانته وعظمه عند الله، بما قال الله تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) الآية 36 من سورة التوبة.

الطلاق في الأشهر الحرم

وعن حكم الطلاق في شهر رجب، أوضح العلماء أنه جائر، حيث يصح الطلاق في الأشهر الحُرم مثله مثل باقي أيام السنة، فيجوز التطليق فيها.

ما هي الأشهر الحرم

الأشهر الحرم أربعة، وهم شهور هجرية: “ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب”، وهي أشهر يحرم فيها القتال إلا إذا كان رداً على عدوان، وفي هذه الأشهر تتضاعف الحسنة وأيضا تتضاعف السيئة.

والدليل أن الأشهر الحرم هي الأشهر التي جعلها الله مُحرّمةً، قَوْله-سبحانه وتعالى-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّـهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّـهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ).

كما ورد في تعريف الأشهر الحرم أنّها: الأشهر التي كتب الله فيها العهد والأمان على المشركين، قال الله -سبحانه وتعالى-: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلُوا المُشرِكينَ حَيثُ وَجَدتُموهُم وَخُذوهُم وَاحصُروهُم وَاقعُدوا لَهُم كُلَّ مَرصَدٍ فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلّوا سَبيلَهُم إِنَّ اللَّـهَ غَفورٌ رَحيمٌ).

كما ورد أن الغزوات والمعارك كانت تتوقّف في الأشهر الحُرم، أمّا الدفاع عن النفس فلا يُحرّم في تلك الأشهر.

دعاء الأشهر الحرم

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض. سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنت الرؤوف، تنزل الغيث، وتقدر الأقوات، قاسم المعاش، قاضي الآجال، رازق العباد، مروي البلاد، مخرج الثمرات، عظيم البركات. الهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة إلا بك، فلك الحمد على ذلك.

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