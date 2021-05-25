حرص عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على دعم ومساندة الفنان ” شريف دسوقي ” في أزمته الأخيرة بعد إعلان خضوعه لعملية بتر في قدمه اليسرى إثر إصابة تعرض لها بها أثناء تصويره لفيلم وقفة رجالة واكتشاف إصابته بمرض السكري .

فكتب ” أمير صلاح الدين ” منشورا عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” حبيبي شريف دسوقي ربنا يتم شفاك ويصبرك .. المشروع الفنى اللى حلمت به و حكيتلي عليه أنا كمان باحلم به ومشتاق للوقوف قدامك نمثل ونغني ونرقص للجمهور وعند وعدى ليك حدد اليوم المناسب و يلا نملا الدنيا فن يا فنان يا عظيم ” .

فيما كتبت الفنانة ” مي كساب ” في تغريدة لها : ” ألف سلامه عليك يا شريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم ” .

ووجهت المخرجة ” كاملة أبو ذكرى ” التي شاركت في نجاح شريف دسوقي بشخصية ” سبعبع ” في مسلسل 100 وش رسالة له جاء فيها : ” لما كنا بنصور 100 وش في مشاهد حضور جميع الممثلين كتير كانوا بيحاولوا يظهروا بحركة أو بجملة زيادة ودايما أستاذ شريف كان يقعد ساكت ويقف ورا ” .

وتابعت : ” كنت أقوله حتى لو كنت في آخر الكادر ورا وساكت القلب بيروحلك والعين شايفاك .. كريم نادر مدير التصوير كان دائما يقولي شريف دسوقي مش محتاج نور هو منور لوحده .. حضرتك موهبة وقلب نادر .. ربنا هيتم شفاك علي خير بإذن الله ” .

ونشر الفنان ” آسر ياسين ” صورة تجمعه بالفنان شريف دسوقي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” ربنا يقومك بالسلامة يا سبعبع ” .