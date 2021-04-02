في اول تعليق لها على قرار برائتها في قضية غسيل الاموال، خرجت الفاشينيتسا الكويتية نهى نبيل في مقطع فيديو لتؤكد على الخبر وتوجه الشكر للقضاء الكويتي ولكل من وثق في نزاهتها وبرائتها.

وقالت نهى نبيل: “الحمدلله تأكدت وربي لك الحمد والشكر وقبل ثمانية اشهر علقت بجملتين بس الحمدلله على كل وبالنهاية نحن في بلد يحكمه القانون ولا احد فيه فوق القانون المخطىء فيه يعاقب ويحاسب والانسان البريء باذن الله لا يظلم”.

وتابعت نهى نبيل: “الحمدلله على نعمة الكويت والحمدالله على نزاهة القانون وشكر من كل قلبي اقولها للنيابة العامة وشكرا لكل شخص وثق بنزاهتي من البداية لأن كان شاهد على رحلتي هذه وياكم واللي كنتم جزء كبير جدا منها”.

وكان النائب اللعام الكويتي قد قراره برفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل أموال الشهيرة، والمعروفة إعلامياً باسم “قضية غسيل أموال المشاهير”، في تطور جديد للمراحل الأخيرة من القضية الشهيرة.

وكشفت مصادر كويتية، لجريدة القبس الكويتية، عن أن الثلاثة مشاهير هم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، ليعمم البنك المركزي القرار على البنوك كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من صدور هذا القرار إلا أنه حتى هذه الحظة لم يتم صدور أي قرار نهائي بحق أي من المشاهير المتهمين بغسل الأموال سواء بالحفظ أو الإحالة للمحاكم.

نهى نبيل ودانا الطويرش، وعهود العني ليسوا أول المشاهير اللذين يتم رفع التحفظ عن أموالهم، وسبق ورفعت النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين في نفس القضية وذلك بعد بعد قرابة 9 أشهر من تجميدها كإجراء احترازي على خلفية التحقيق معهم.