طرحت الفنانة الكويتية حياة الفهد بوستر مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “مارغريت” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وعلقت حياة الفهد على البوستر كاشفة إن المسلسل للمخرج باسل الخطيب، تأليف محمد شمس وعلي شمس، إشراف عام وتنفيذ الدراما الخليجية للإنتاج يوسف الغيث، وأوضحت أنه تصوير وتصميم غربلي الغربللي، وتصميم الأزياء المصممة الدكتورة ابتسام الحمادي.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام على إعلان الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني على إنستغرام عن تأجيل مسلسل “عرش الطاووس” للممثلة الكويتية حياة الفهد، من سلسلة “أم هارون” لما بعد الموسم الرمضاني المقبل 2021 بسبب “ما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فايروس كورونا”.

يذكر أن حياة الفهد كانت قد أثارت الجدل بشخصية “أم هارون” في المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان 2020، بعدما تصدرت العناوين ونالت الحصة الأكبر نسبياً من نقاشات الجمهور وتغريدات المتابعين، حيث طالب العديد من الجمهور بمقاطعة المسلسل لأنه يدعو الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي.