علقت مدونة الموضة السعودية مودل روز على على تداول اسم رجل أعمال سعودي على انه زوجها واصفة الامر بأنه “محاولة تسلق”، حسب تعبيرها.

وكانت مجلة أمريكية مهتمة بأخبار المشاهير قد نشرت صورا لرجل الأعمال محمد آل حمود، أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط، وزعمت حديثا على لسانه بأنه متزوج من مودل روز وأنه قام بدعمها خلال مسيرتها.

وعلى أثر ذلك تصدر وسم “زوج_مودل_روز” قائمة الترند بالسعودية على نطاق واسع، أمس الخميس، وذلك بعد نشر تلك االصور على مواقع متخصصة بأخبار المشاهير حول زواج موديل روز من محمد آل حمود منذ عام 2013 وساعدها بتحقيق حلمها لتصبح عارضة أزياء.

تم التواصل مع "مودل روز" و قد نفت هذه الاخبار تماما و قالت انها:



"محاول تسلق لا اكثر ولا اقل"



الان نعتقد انكم علمتم حقيقة هذه الصفحات التي تحتاج لتعلم القليل من المهنية والتوقف عن الكذب من اجل الشهرة . #زوج_مودل_روز pic.twitter.com/clXV6ddkrs — Celebs World (@Celebrities_Wo) November 12, 2020

وقالت مودل روز ردا على الشائعات:”محاولة تسلق لا أكثر ولا أقل”، وذلك بعد سؤالها عن صحة الأنباء المتداولة بشكل مباشر من قبل إحدى الشبكات الفنية المتخصصة.