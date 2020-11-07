عبرت الاعلامية الكويتية ريم النجم عن غضبها من قيام بعض مُتابعيها بتداول مقطع لها اعتبرت أنه غير لائق وبأنها قامت بنشره بالخطأ قبل ان تعود وتحذفه.

وقالت ريم النجم إنها لن تقدم أي محتوى يسيء إليها عبر “السوشال ميديا”، وإنها ستكتفي فقط بالأشياء التي تظهر صورتها جميلة وليست مثيرة للجدل كالذي تقدمه السعودية هند القحطاني، موضحة أن المحتوى الذي تقدمه الأخيرة لا يناسبها ولن تسعى لتقديمه لزيادة نسب المشاهدة لديها.

وقالت ريم النجم عبر تطبيق سناب شات: “بتعرفوني انا جدا مسالمة ويصير لغط علي وعمري ما طلعت وتكلمت ولكن هذه المرة سأتكلم بخصوص الذي اخذ المقطع من هذه المنظرة والمنظرة اللي ورا العاكسة بس ابغي اقولك شغلة واحدة حبيبي انت اذا تبغي هذا المحتوى نهائيا لا تفكر انك تتابعني لأني انا لن اقدم لك هذا المحتوى ولن اعطيك الذي انت تتمناه او الذي انت تبغي تشوفه”.

وأضافت “في ناس غيري يمكن هي تقدم لك هذا المحتوى انا ريم النجم انا مو هند القحطاني انا ما احب اتكلم بس في ناس غيري تقدم هذا المحتوى”.

واوضحت انها نشرت هذا المقطع عن طريق الخطأ وحذفته بسرعة حسب تعبيرها واصفة من قام بإعادة نشره بأن “مخه وسخ ويبغي يشوف هذه الاشياء”.

وحاولت ريم النجم تدارك الموقف بعد ذكرها للسعودية هند القحطاني اذ قالت: “أنا ما بنقص من هند لكن هي حرة كل شخص يقدم الشيء اللي شايفته مناسب ..أنا ريم النجم مو هند.. وأنا أذا بريد أقدم مثل هاد محتوى ما راح أخاف من حدا ولا راح يفرق معايا شخص ..لكن أنا بحب أظهر بصورة جميلة ومرتبة مو بهاد الشكل المقزز..فبقول تاني هاد المحتوي مو يلبقلي”.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وانهالت عليها التعليقات: “ليش ماقولتي أنا مو حليمة بولند أقرب ..ليش بتقارني نفسك بهند ماتقولي حليمة ..كل شخص مفكر حاله زين وأحلى من الثاني ..ليش سافرتب بأمريكا ماتقولي أنا مو ليمو ولا سارة الكندري” فيما قال اخر “ماله داعي تذكر اسم هند بعدين تقول مو اساءة؟؟؟ اوكي قولي من دون ماتذكرين اسم احد”.