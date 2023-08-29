بكى السيد علي الشريفي، رجل الدين الشيعي السابق، على الهواء خلال حلوله ضيفا على الاعلامي العراقي نزار الفارس معلنا توبته وطالبا المسامحه.
وتوجه الفارس الى الشريفي قائلا “عملت اعلانات تعبانة صادقت ناس تافهين وعملت فيديوهات فيها ابتزال فنريدك ترجع مثل قبل واتمنى الناس تسامحك”.
بدوره قال الشريفي “الشعب العراقي متسامح اذا شاف هذه التوبة توبة نصوحه وارجع معهم صديقهم وحبيبهم واخيهم”.
كما نشر نزار الفارس مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه وهو يصلي مع الشريفي وعلق عليه كاتبا: “🛑اول صلاة بعد التوبة تجمعني بالسيد علي الشريفي”.
كل مااشاهد شخص مهتدي اغبطه
الله يتوب علينا .
الهدايه نعمه من الله يمنحها لمن يشاء بكرمه وفضله
نسأل الله من كرمه وفضله .
التوبه الصادقه تكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم
في الحديث
افترقتِ اليهودُ على إحدَى وسبعينَ فرقةً , وافترقتِ النصارَى على اثنتَينِ وسبعينَ فرقةً , وستفترقُ هذه الأمةُ على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النارِ إلا واحدةً، قيل : من هي يا رسولَ اللهِ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : مَن كان على مِثلِ ما أنا عليه وأصحابِي
الصحابه اولهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابه ومنهم معاويه والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا
افترقتِ اليهودُ على إحدَى وسبعينَ فرقةً , وافترقتِ النصارَى على اثنتَينِ وسبعينَ فرقةً , وستفترقُ هذه الأمةُ على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النارِ إلا واحدةً، قيل : من هي يا رسولَ اللهِ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : مَن كان على مِثلِ ما أنا عليه وأصحابِي
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