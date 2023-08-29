بكى السيد علي الشريفي، رجل الدين الشيعي السابق، على الهواء خلال حلوله ضيفا على الاعلامي العراقي نزار الفارس معلنا توبته وطالبا المسامحه.

وتوجه الفارس الى الشريفي قائلا “عملت اعلانات تعبانة صادقت ناس تافهين وعملت فيديوهات فيها ابتزال فنريدك ترجع مثل قبل واتمنى الناس تسامحك”.

بدوره قال الشريفي “الشعب العراقي متسامح اذا شاف هذه التوبة توبة نصوحه وارجع معهم صديقهم وحبيبهم واخيهم”.

كما نشر نزار الفارس مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه وهو يصلي مع الشريفي وعلق عليه كاتبا: “🛑اول صلاة بعد التوبة تجمعني بالسيد علي الشريفي”.