بعد أزمتها الشهيرة مع تركي آل الشيخ أكدت مصادر مقربة، من المطربة آمال ماهر، أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال إماراتي.

وأفادت المصادر في تصريحات لإحدى المواقع المحلية أنه تم عقد قران المطربة آمال ماهر منذ أيام ، وأنها سافرت برفقته زوجها الإماراتي إلى لندن لقضاء شهر العسل.

انتشار خبر زواج آمال ماهر

وأشارت المصادر إلى أن المطربة المصرية آمال ماهر قررت نقل إقامتها مع زوجها إلى الإمارات خلال الفترة القادمة.

نقاد فنيين يؤكدون خبر زواج آمال ماهر

وأكد عدد من النقاد الفنيين البارزين خبر الزواج ، حيث كتب الكاتب والناقد هاني عزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “آمال ماهر تتزوج من رجل اعمال إماراتي وتنقل اقامتها هناك بعد قضاء شهر العسل فى لندن”.

وفي السياق نفسه نشر الناقد والكاتب الصحفي خالد فرج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “زواج آمال ماهر سرا من ثري إماراتي.. تقضي شهر العسل في لندن”.

آمال ماهر تكشف حقيقة نبأ زواجها

من جانبها، كشفت المطربة المصرية آمال ماهر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن زواجها من رجل أعمال إماراتي.

ونشرت آمال، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، مرتدية البيجامة، وسألها أحد متابعيها، عن سر اختفائها الأيام الماضية وحقيقة زواجها.

وحرصت آمال ماهر على الرد على هذا التعليق، خاصة بعد تداول أنباء زواجها بالأمس، قائلة: “لا مش حقيقي ولو حصل هقول”.

أحدث أعمال آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد عادت لجمهورها خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأغاني، وحققت نسب مشاهدة عالية، حيث قدمت أغنية أنا كويسة، قبل شهرين وحققت 2 مليون مشاهدة تقريبا، ثم طرحت بعدها أغنية أنا الحب، وحققت أيضا 2 مليون مشاهدة تقريبا.

ثم طرحت أغنية صاحبة عمري، وحققت 1.5 مليون مشاهدة تقريبا، ثم أغنية الحكاية في مشهدين وحققت مليون مشاهدة تقريبا، ثم أغنية كسبتوا الرهان، وحققت 1.5 مليون مشاهدة تقريبا.

“أنا الحب”.. جديد آمال ماهر

وفي وقت سابق، طرحت آمال ماهر أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان «أنا الحب» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد ثاني إصدارات ألبومها الجديد بعد أغنية أنا كويسة.

وتعد أغنية أنا الحب للنجمة آمال ماهر، من توزيع يحي يوسف وألحان مصطفى العسال وتسجيل غناء أكرم عادل وميكس وماستر أحمد حسام، واقتربت من الـ30 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

كلمات أغنية أنا الحب لأمال ماهر

وتتضمن كلمات أغنية أنا الحب لآمال ماهر: «بـ أقولهالك، بـحبك حب ما خطرش علىٰ بالك، وبيا بجد وبحبي هنيالك، ومني حبيبي خد بالك وما تسيبنيش، بـأقولهالك، بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك، ولو تتعب أنا أتوجع قوي بدالك، ولو كله بعد عنك أنا أبقالك في حضني تعيش، أنا الحب اللي بتعيشه وبيعيشك، ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك، ومن غير شك بأموت يا حبيبي في حنانك، في حنانك وفي جنانك مع طيشك».

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