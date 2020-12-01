انتقدت الاعلامية المصرية أسما شريف منير عبر منشور لها على حسابها على الفايسبوك نسريب تفاصيل خلاف مواطنيها الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وكتبت أسما قائلة: “نفسي أعرف المصدر قليل الأصل اللي بيحكي للصحافة أدق التفاصيل اللي بين عمرو دياب ودينا، واضح إنه قريب ومش بيصون العيش والملح”.

وتابعت: “عيب، البيوت أسرار.. ربنا يبعد عنا الناس دي يا رب، النجوم على فكرة بشر عادي بيتخانقوا وبيخرجوا عن شعورهم.. واللي بيكتب خبر يفضح في حد كده إيه إحساسك؟ أنت/ أنتي مش فاكرين أنه ذنب، كله عقابه عند ربنا (الستار)… البشر بقى مرعب بجد والله”.

يذكر أن أحدث التسريبات المنسوبة الى مصدر مقرب من الفنانين المصريين كشفت قيام عمرو دياب بطرد دينا الشربيني من الشقة التي تجمعهما في فندق “الفور سيزون” بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الأنباء المتداولة أن دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل مع عمرو دياب، لذلك طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع، لكن الهضبة يرى أنه أضاف للشربيني الكثير، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، إضافة إلى وضع اسمها في الصفوف الأولى.

وأضافت المصادر أن آخر جملة قالها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة “الفورسيزون”: “قلت لك قبل هذا كان في ايدك أن تصبحي نجمة، إما أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”. وأضاف: “هنزل ساعة أرجع ملاقكيش”.