بعد الجدل الذي أثارته وتصدرها الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص في مشهد من مسلسل “عندما يكتمل القمر”، أمام ممثل آخر يؤدي دور زوجها، وشبّهها البعض بالجواري في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان”، فأجات الممثلة السعودية ريم عبد الله المتابعين بظهورها في مقطع فيديو جديد، وهي تقف أمام المرآة وترتدي الحجاب بالكامل.
وتعرّضت ريم إثر ذلك للإنتقادات والسخرية الجارحة، وتذكّر المتابعون الفيديو الذي نُشر سابقاً، وظهرت فيه وهي ترقص في أحد الأعمال التلفزيونية. ومما كُتب في التعليقات: “الله يشفيها ولايبلانا” و”هاي مو قبل يومين ترقص” و”بعد النخاسة”.