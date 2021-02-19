بعد الجدل الذي أثارته وتصدرها الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص في مشهد من مسلسل “​عندما يكتمل القمر​”، أمام ممثل آخر يؤدي دور زوجها، وشبّهها البعض بالجواري في المسلسل التركي الشهير “​حريم السلطان​”، فأجات الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ المتابعين بظهورها في مقطع فيديو جديد، وهي تقف أمام المرآة وترتدي ​الحجاب​ بالكامل.

وتعرّضت ريم إثر ذلك للإنتقادات والسخرية الجارحة، وتذكّر المتابعون الفيديو الذي نُشر سابقاً، وظهرت فيه وهي ترقص في أحد الأعمال التلفزيونية. ومما كُتب في التعليقات: “الله يشفيها ولايبلانا” و”هاي مو قبل يومين ترقص” و”بعد النخاسة”.