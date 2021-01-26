نشر الشاعر المصري ” محمد جمعة ” صورة له برفقة الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” وذلك في أحدث ظهور لها .

وكتب محمد جمعة في تعليقه على الصورة مشيرا إلى استعدادات حورية فرغلي للسفر من أجل إجراء عملية جراحية خاصة بمشكلة تشوه أنفها .

فكتب قائلا : ” حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا وبإذن الله هتسافر تعمل عمـلية في شيكاغو أول الشهر وبتقولكم أدعو لها علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة ” .

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي كانت قد أدلت بتصريحات لها مؤخرا أعربت من خلالها عن حزنها الشديد ومعاناتها من الوحدة والاكتئاب لعدم سؤال أحد عنها من أصدقائها وزملائها بالوسط الفني منذ ابتعادها عن التمثيل بسبب مرضها ومشكلة أنفها .

فقالت : ” تليفوني مبقاش بيرن وكل الوسط الفني ابتعد عني بعد إصابتي في مناخيري وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديلها ولكن الدكاترة بوظولى مناخيرى ” .