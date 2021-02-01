كشف مصدر مقرب من الفنان المصري ” عادل الفار ” في تصريحات صحفية له عن نقل الأخير إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية .

وأشار المصدر إلى أن الحالة الصحية لعادل الفار غير مستقرة إثر تعرضه لغيبوبة كبدية .. ومن المقرر أن يتم التشخيص الصحيح عقب 24 ساعة .

كما أكد على أن نقابة المهن التمثيلية على تواصل دائم مع إبن الفنان عادل الفار لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن الفنان عادل الفار كان قد أدلى بتصريحات له مؤخرا أثناء حلوله ضيفا ببرنامج ” القاهرة اليوم ” أعرب من خلالها عن حزنه من عدم سؤال أحد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني عليه .