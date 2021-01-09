بعد تأجيل محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام ومصممة الأزياء عائشة عياش المتابعات في ملف “حمزة مون بيببي”، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على دعم شقيقتها المسجونة بالدعاء لها للإفراج عنها.





وشاركت الفنانة المثيرة للجدل عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام صورة لشقيقتها مع تعليق كتب فيه: “أؤمن بأن جميع الامور السيئة التي حدثت لي جاءت لتحميني من امورا أشد سوءا منها، أؤمن بأن الله ما أخذ مني إلا ليعطيني الأفضل، وما أخر عليّ أمراً تمنيته وحملته في كل أدعيتي إلا لأنه سيأتيني به في الوقت المناسب”.

وكذلك رجت رب العالمين على صورة لشقيقتها الطمأنينة لها قائلة: “اللهم في يوم الجمعة طمأنينة ونوراً يمكثان في قلبها. اللهم أزهر على ضفاف صدرها كل خير”.

ونشرت عبر صفحتها منشوراً كتب فيه: “اللهم لا تصب قلبي بذرة يأس واجعل الأمل بك وحدك يا الله. اللهم اني أعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري ومن فراغ صبري”.

وجاءت مناجاة دنيا بعدما حددت المحكمة المغربية في مراكش يوم 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، من أجل إتمام المرافعة في القضية الشهيرة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في شهر يوليو الماضي، بإدانة دنيا بطمة ابتدائيا، وأصدرت في حقها حكما بالسجن بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بسجن شقيقتها ابتسام سنة واحدة، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق عائشة عياش، و10 أشهر سجنا نافذا في حق صوفيا شكري.