بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد .. فنانة خليجية تكشف عن خضوعها لعملية تكميم المعدة

نشر أحد الحسابات المهتمة بأخبار الفنانين والإعلاميين على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة الكويتية ” سعاد السلمان ” وهي داخل أحد المستشفيات وتكشف عن خضوعها لعملية تكميم المعدة .

وذلك من أجل إنقاص وزنها الزائد بعد تعرضها للتنمر منذ فترة من قبل أحد المتابعين الذي طالبها بإنقاص وزنها على الهواء أثناء لقاء تليفزيوني لها وهو ما أشعرها بالإحراج الشديد وأجابته بأنها تتبع نظاما غذائيا لخسارة الوزن وأنها تمكنت من التخلص من القليل منه .

كما انتشر بعدها مقطع صوتي لها وهي تبكي يشدة أثناء مكالمة هاتفية مع إحدى صديقاتها أكدت فيها أنها تبذل الجهود اللازمة من أجل خسارة وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم واتباع نظام غذائي إلا إنها تفقد وزنها ببطء بسبب سنها حيث تخطت ال 50 عام .

وظهرت سعاد السلمان في مقطع الفيديو ويبدو عليها علامات التعب الشديد والألم من جراء العملية وطالبت الجميع بالدعاء لها وقالت : ” الحمد لله قمت الحين بالسلامة لساني تقيل من المخدر واتمشيت شوية بالغرفة .. كان لازم أسوي هذه الخطوة من زمان بس الحمد لله علي كل شيء ” .

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع مقطع الفيديو متمنيين لها السلامة والشفاء العاجل ومعبرين عن حزنهم الشديد بسبب حالتها الصحية التي بدا عليها التعب .