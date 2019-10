بعد تعرض شقيقها للضرب.. مايا دياب: “ما حدا بيعرف يضرب غير الضعيف العاجز”

View this post on Instagram

كل #ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه ..ما حدا بيعرف يضرب الّا الضعيف العاجز عن فعل أيّ شي تاني،العاجز عن الكلمة،المحروم من حرّيته،مسلوب الكرامة،العديم والعاجز.. @guyyounes #لبنان_ينتفض #لبنان #ثورة #ثورة_لبنان