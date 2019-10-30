بعد تعرض شقيقها للضرب.. مايا دياب: “ما حدا بيعرف يضرب غير الضعيف العاجز”

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعرض شقيقها للضرب اثناء الهجوم الذي نفذته عناصر حزبية على المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت امس.
ونشرت مايا دياب، عبر حسابها على انستغرام، صورة تظهر لحظة الاعتداء على شقيقها وعلقت قائلة: “كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه”.
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كل #ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه ..ما حدا بيعرف يضرب الّا الضعيف العاجز عن فعل أيّ شي تاني،العاجز عن الكلمة،المحروم من حرّيته،مسلوب الكرامة،العديم والعاجز.. @guyyounes #لبنان_ينتفض #لبنان #ثورة #ثورة_لبنان
وتابعت مايا دياب: “.ما حدا بيعرف يضرب الّا الضعيف العاجز عن فعل أيّ شي تاني،العاجز عن الكلمة،المحروم من حرّيته،مسلوب الكرامة،العديم والعاجز”.
وكانت مايا دياب قد علقت على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالقول: “موقفك كلّه خوف ومحبّة للبنان ولبنانيتك ،موقف يحمل وضوح ما بداخلك ووضوح ما واجهته وتواجهه حتى الساعة من جميع الأفرقاء على طاولة الوزراء التي لم تتفق يوماً..”
موقفك كلّه خوف ومحبّة للبنان ولبنانيتك ،موقف يحمل وضوح ما بداخلك ووضوح ما واجهته وتواجهه حتى الساعة من جميع الأفرقاء على طاولة الوزراء التي لم تتفق يوماً..@saadhariri #لبنان #استقالة_الحريري
— Maya Diab (@mayadiab) October 29, 2019