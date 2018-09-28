بعد تغريدة مسيئة لـ تارة فارس… ايقاف المذيع العراقي حيدر زوير

بعد يوم من اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس، أصدرت “شبكة الإعلام العراقي” قراراً بإيقاف حيدر زوير، أحد مقدمي البرامج على “الفضائية العراقية الإخبارية” شبه الرسمية، عن العمل، بسبب منشوراته على “فيسبوك” و”تويتر” حول الاغتيال.

وقال مصدر في “شبكة الإعلام العراقي” إن قرار إدارة الشبكة جاء نتيجة تهجم زوير “غير المبرر” على فارس التي اغتيلت الخميس على أيدي مجهولين وسط العاصمة بغداد، وإساءته لمشاعر ذويها وأصدقائها. وقد أثارت منشورات زوير حفيظة الكثير من العراقيين الذين اتهموا “شبكة الإعلام العراقي” حيث يعمل المقدم بـ”دعم الخطاب المتشدد”.

وكان زوير قد كتب تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” ومنشورا في حسابه في “فيسبوك” منتقداً المتعاطفين مع تارة فارس، ومبرراً مقتلها.

وتعرض زوير إلى الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حذف على إثرها منشوره المسيء. وحمّل رواد مواقع التواصل زوير مسؤولية الجرائم المستقبلية التي قد تحصل بسبب “المبرر غير المنطقي للقتل” الذي استخدمه.