قرر الفنان المصري أحمد بدير، مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد تنمرها عليه والسخرية منه على صفحتها في “إنستغرام”.

وكانت الإعلامية مي العيدان قد نشرت صورة للفنان أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”، وعلقت عليها بالقول: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان: ” جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير”.

وكانت سارة ابنة أحمد بدير، قد كتبت أيضًا على “فيسبوك”: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!”.

وأضافت: “بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!”.

وتابعت سارة: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة”.

لترد مي العيدان عليها:”من قال إني سخرت منه أنا قلت عنه أقرع واهو فعلا أقرع،، أشوف يا كثر مشاهدة في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر أهو من قرعته وسهير البابلي تفت على قرعته في ريا وسكينة أشوف ما تكلموا”.

كما لم تسلم العيدان من انتقادات العديد من المتابعين، وطالبوها بالتوقف عن نشر الصور للفنانين والمشاهير وإبداء المقارنات بينهم أو التعليق عليهم بطريقة قد تسبب الإهانة لهم.