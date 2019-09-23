بعد تهنئتها السعودية.. بلقيس متهمة بالتملق وتتعرّض للإنتقادات

تعرّضت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ للإنتقادات وإتهمت بالتملق، بعد إنتشار فيديو لها أثناء إحيائها حفلاً في ​السعودية​، لمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وظهرت بلقيس في الفيديو، وهي تتوجه إلى جمهور الحفل، وترد على سؤال يطرح عليها منذ سنوات عن سبب حبها للسعودية، وقالت إنها كانت تعتبر ذلك خبيئة لا يعلمها إلا الله، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت طفلها وتقيم في هذا البلد وتحديداً في مدينة جدة منذ 3 سنوات.

وتابعت: “اليوم أقول الله يلوم اللي يلومني في حبي للسعودية. رجالكم رجال وحريمكم من أجمل نساء الأرض. هذه حقيقة ما يستطيع أحد ينكرها”.