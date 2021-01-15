أعلنت شركة “بانا فيلم” التركية للإنتاج الفني عن عودة المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب” في جزء جديد بعد توقف استمر سبع سنوات :كما أعلن الممثل التركي الشهير، نجاتي شاشماز، المعروف عربيا بـ “مراد علمدار”، عودة مسلسله ذي الصيت الواسع، “وادي الذئاب” إلى الشاشات مجددا، بحلة وسيناريوهات مميزة.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها قبل أيام، أوضح” شاشماز”، أن الجزء الحادي عشر من “وادي الذئاب” سيعرض على شاشة قناة”SHOW TV” التركية، خلال فبراير/شباط المقبل.

وأضاف أن الجزء المقبل من المسلسل الشهير سيأتي بعنوان “وادي الذئاب الفوضى”.

ولفت إلى أن الجزء المقبل من المسلسل سيسلّط الضوء على “إدارة الفوضى” حول العالم، وكيفية التخلص من هذه الإدارة.

وأشار إلى أن “وادي الذئاب الفوضى” سيتطرق إلى أحداث العديد من البلدان المحيطة بتركيا، مثل الخليج والبلقان، وغيرهما من البلدان والمناطق مثل ميانمار وأفغانستان والولايات المتحدة، على حد تعبيره، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن بقية النجوم الذين سيشاركون في الموسم الجديد.

يُذكر أن الجزء العاشر من المسلسل كان قد توقف عام 2015.

ومسلسل وادي الذئاب من المسلسلات التي تقدم شرحا للمافيا التركية المرتبطة بأكثر من قوى دولية خارجية، من خلال الشخصية الرئيسية بالعمل وهي العميل (بولات) “نجاتي ساسمز”، وهو أهم شخصيات مسلسل وادي الذئاب، والذي تم تعيينه من قبل جهاز الأمن القومي (KGT)، من أجل تدمير تلك المافيا الكبيرة، وخلال تلك المهمة يكتشف الكثير من الحقائق المريرة عن ماضيه، وكذلك عن عائلته.

أما عن أجزاء مسلسل وادي الذئاب، فقد تم إصدار جزء جديد من هذا المسلسل في عام 2006م، تحت اسم وادي الذئاب العراق، خلال فترة احتلال العراق، ويتضمن الإشارة إلى الكثير من الأحداث الحقيقية مثل فضيحة سجن أبو غريب، وتدور أحداثه حول فريق كوماندوز تركي يذهب إلى العراق لتعقب القائد العسكري الأمريكي المسؤول عن حادثة هود.

أما الجزء الذي تلاه فهو وادي الذئاب (غلاديو) “Kurtlar Vadis Gladio”، وكان إصداره عام 2009، يتم فيه تتبع عميل المخابرات الأمنية المتقاعد إسكندر بويوك، الذي قرر الكشف عن كل ما يعرفه عن غلاديو.

في حين أن الجزء الذي تم إصداره عام 2011، ويحمل اسم وادي الذئاب (فلسطين)، تدور قصته حول فريق كوماندوز تركي يحاول تعقب قائد عسكري مسؤول عن غارة أسطول غزة.