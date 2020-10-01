هنأت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ” على توليه منصب أمير الكويت الجديد خلفا لشقيقه الراحل الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

فنشرت في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للشيخ نواف الصباح خلال تأديته لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي لتنصيبه الأمير الجديد للبلاد .

وكتبت هند البلوشي في تعليقها على الفيديو : ” سمعا وطاعة يا أمير التواضع .. نسأل الله له التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجعل عهده عهد خير وبركة وأمن وأمان ” .

وتابعت : ” اللهم وفقه فيما ترضى وإلى ما تحب وارزقه البطانة الصالحة ليكمل مسيرة أسلافه ” .

يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 83 عاما كان يؤدي مهام أمير البلاد طيلة الشهرين الماضيين عقب سفر الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج .. وكان قد تولى ولاية العهد في عام 2006 .