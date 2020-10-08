لفتت الحلقة الأولى من برنامج The Voice Senior أنظار الكثير من المتابعين بما تخلّلها من تفاصيل في الكواليس كما على المسرح. وفي هذا السياق سُلّطت الأضواء على المشترك اللبناني فيصل الذي أذهل المدربين بجمال صوته.

واللافت أن فيصل توجّه إلى الفنانة اللبنانية نجوى كرم بالكلام كاشفاً أنه كان جارها حين كانت في سنّ المراهقة، فيما أشار في التقرير الذي أُعدّ قبل وقوفه أمام أعضاء لجنة التحكيم إلى أنه يتذكر نجوى حين كانت في سن الـ15 عاماً. ولدى علم الأخيرة بذلك، اقتربت منه وقبّلته قبل أن يعلن انضمامه إلى فريقها.

ويشكّل البرنامج الذي يُعرض على MBC علامة فارقة في ظل الأجواء التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد على العالم. وشهدت كواليسه أجواء من المرح في أوساط المدربين، وهو ما ظهر من خلال مقطع مصوّر تم تناقله أخيراً وبدا فيه هؤلاء وهم يتبادلون التعليقات الطريفة ويضحكون.

يُذكر أن نجوى نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها، وطرحت من خلال التعليق عليها على المتابعين السؤال: “شو رأيكن بأول حلقة من The Voice Senior؟”.











