رغم أنها كانت قد أعلنت عن زفافها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أي منذ ثمانية أشهر فقط، فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بالاحتفال بعيد زواجها، الذي لم يمر عليه عامُ بعد.

ونشرت ياسمين على خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام”، صوراً عدة ظهرت فيها قائمة عشاء لفردين مكوّن من الأسماك والمقبّلات والمشروبات، وباقة ورود مع صورة من حفل عقد قرانها.











وكانت ياسمين قد أثارت الجدل بعدما فاجأت جمهورها بعقد قرانها على أبو هشيمة في شهر رمضان الماضي، وهو ما عرّضها لانتقادات حادّة وقتذاك.

يُشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية”، والذي شاركها في بطولته كلٌ من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.