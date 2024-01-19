أثارت صورة حسين فهمي مع الموديل «مريم علاء» جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفسر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهورهما بإعلان علاقة زواج جديدة للفنان حسين فهمي.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مريم علاء، ولماذا ظهرت مع الفنان حسين فهمي؟

من هي مريم علاء؟

تعرف الفنان حسين فهمي على الموديل «مريم علاء » في إعلان لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.

صورة متداولة لحسين فهمي مع مريم علاء فاشون موديل

تعمل مريم علاء فاشون موديل، عمرها الـ25 عاما، ولدت بمحافظة الإسكندرية، اشتهرت على ساحة السوشيال ميديا بسبب صورها مع نجوم الفن، من ضمنهم الفنان باسم سمرة، مما ساعدها على وصول حسابها على الانستجرام إلى 150 ألف متابع، وزيادة شهرتها في الوسط الفني، كما حلت مريم علاء ضيفة في برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني، عبر شاشة قناة CBC سفرة.

باسم سمرة مع الموديل مريم علاء

حقيقة زواج مريم علاء من الفنان حسين فهمي

نشرت مريم علاء على مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تجمع بينها وبين الفنان حسين فهمي، ما أثار الجدل بين متابعي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وفسروا الأمر بزواج مريم علاء من الفنان حسين فهمي، الأمر إالذي دفع مريم علاء ترد على تلك الشائعات وتنفي زواجها من الفنان حسين فهمي، لافتة إلى أن تلك الصور التقتطها مع الفنان حسين فهمي، أثناء تصويرهما إعلانا لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.

عدد زيجات حسين فهمي السابقة

تزوج الفنان حسين فهمي 6 مرات، تنوعت زيجاته بين فنانات من الوسط الفني مثل ميرفت أمين، ولقاء سويدان، و بين سيدات من خارج الوسط الفني.

فكانت الزيجة الأولى من نادية محرم وأنجب منها أبنائه محمود ونائلة، وهي إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات.

و الزواج الثاني كان من الفنانة ميرفت أمين، والذي استمر 14 عاما، حيث بدأت قصة حبهما أثناء تصوير فيلمهما « مكالمة بعد منتصف الليل »، وأنجب منها ابنتهما منة.

والزيجة الثالثة كانت من ابنة سفير سابق، ولكن لم يستمر الزواج بينهما لعدم التفاهم مما أدى الى الانفصال، وفي عام 2007 خلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي الذي ترأسه لمدة 4 أعوام، أعلن الفنان حسين فهمي عن زواجه الرابع بسيدة من خارج الوسط الفني، تدعى هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر شهيرة ولم ينجب الفنان حسين فهمي منها أي أبناء.

وخلال مسرحية «أهلا يا بكوات» تعرف على النجمة لقاء سويدان ثم التقيا مرة أخرى في مسرحية «زكي في الوزارة»، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميا من لقاء، واستمر الزواج 5 سنوات ثم حدث الطلاق.

والزيجة الاخيرة للفنان حسين فهمي، فكانت من سيدة تدعى رنا العصيمي، وعقد قرانه عليها في فيلتها بمدينة 6 أكتوبر عام 2013 بعد حصوله على موافقة والدتها التي تعيش في بيروت، واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم حدث الانفصال عام2017.

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