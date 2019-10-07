بعد حادث البحر.. شاهدوا وديع الشيخ يفقد وعيه ويسقط على المسرح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغني #وديع_الشيخ وهو يفقد توازنه ويسقط على المسرح، خلال حفل أحياه الجمعة، ولم يعرف سبب السقوط.

يأتي هذا الحادث بعد مرور خمسة أيام على سقوط الشيخ في البحر، خلال تصويره حلقة مع الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ لبرنامج “خدني معك” (“أو تي في”)، إذ سقط على”الجيت سكي” خلال التصوير نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له اسعافات أولية، حيث أصيب ببعض الرضوض وغادر المستشفى بعد ساعات.