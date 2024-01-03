استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة مي كساب، في حلقة «ليلة النجوم» من برنامجه «واحد من الناس»، الذي يعرض على قناة الحياة ليلة رأس السنة.

وتحدثت مي كساب خلال الحلقة عن زوجها «أوكا» وأولادهما الثلاثة: فريدة وداليدا ونوح وشبهم الكبير لها ولزوجها.

أولاد أوكا ومي كساب

وبعد عرض حلقتها نشر زوجها صوره له مع أولاده الثلاثة عبر صفحته على “فيسبوك” مهنئا الجمهور بالعام الجديد.

أوكا وأبنائه الثلاثة – الصورة من حسابه الرسمي على فيسبوك

رسالة أوكا لزوجته على الهواء

وتحدثت مي كساب خلال الحلقة عن زوجها «أوكا» ودعمه لها، والمصاعب التي واجهتهما فى بداية زواجهما، كما أجرى «أوكا» مداخلة هاتفية ووجه رسالة مؤثرة لمي جعلتها تبكي على الهواء، بالإضافة إلى حديثها عن آخر أعمالها الفنية.

وقال «أوكا» خلال مداخلته: «مي كل حاجة في حياتي وواقفة جنبي من قبل ما نتجوزنا وشالت حاجات كتير أوي وأنا عايز أعوضها عن كل اللي فات، وكفاية طيبة قلبها على أهلي وأصحابي والناس اللي متعرفهمش وأنا بتعلم منها».

المتاعب التى واجهت مى فى بداية زواجها

وكشف أوكا خلال المداخلة، المتاعب التى واجهتهما فى بداية زواجهما، حيث كانا يتشاجران على الطعام، لأنه كان معتاد على أكل جدته، ولم يكن معتادا على طعام مى قائلا: «في الأول كنت دايما بنتخانق أنا ومي كساب بسبب طبخها، لأني كنت واخد على أكل ستي الله يرحمها، فجأة لقيت أكل شيك وبقيت أقولها أنتي فاشلة في الأكل، دلوقتي بقت رقم 1 في الأكل خاصة الفراخ البانيه والمكرونة الباشميل وطاجن العكاوي».

دعم أوكا لزوجته «مى»

وقدم لها الكثير من النصائح فى أعمالها الفنية قائلا: «فيه ناس كان هو عارفهم قبلي فكان شايف إني لو اشتغلت معاهم هيقلوا من صورتي ومش هيرضوا طموحي، ورجعت عربون الشغل ومشتغلتش معاهم، كمان هو بيراعيني لما بكون مريضة.

آخر أعمالها الغنائية

وفجرت مي كساب مفاجئة وهي عودتها إلى الغناء وذلك من خلال ألبوم جديد سوف يتم طرحه فى بداية شهر فبراير المقبل، وغنت مطلعا من أولى أغنيات الألبوم خلال الحلقة.

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