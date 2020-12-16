عبرت الفنانة زار البلوشي عن سعادتها بحصولها على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية وذلك عبر مقطع فيديو شاركته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحدثت عن اجراءات التقديم ومميزات الحصول عليها

فقد نشرت زارا البلوشي تغريدة، عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “#الإقامة_المميزة شكراً على الثقة و منحي الاقامة المميزة سعادة ما اقدر اوصفها العيش و الاستثمار في السعودية.. ابي اعيش و اموت فيها الحمدلله”.

كما نشرت زارا البلوشي مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” تحدثت فيه عن هذا الموضوع حيث أوضحت ان الاقامة المميزة التي حصلت عليها دائمة وقالت “انا كان عندي مبلغ كنت موفرته علشان اخذ بيت فقلت ليش ما استقر قبل ما ادور عالبيت ادور عالاستقرار”.

وتابعت “الاقامة المميزة كانت فرصة لي والحمدلله اخذتها واشكر القائمين على الاقامة المميزة الذين تعاونوا معاي الذين لما قدمت اوراقي مرة ساعدوني “.

وعبرت زارا البلوشي عن محبتها للسعودية بالقول “ما في أفضل واجمل من انك تستقر في بلد انت تحبها بلد مثل السعودية فيها أمن وأمان وفرص استثمارية كبيرة”.

وعن مميزات الاقامة المميزة قالت زارا البلوشي “مميزاتها مرة حلوة انك تقدرين تستثمرين وتعيشين طول عمرك في السعودية وتشترى اراض وعقارات تجارية بصراحة مميزات مرة كثير”.

يذكر أن نظام الإقامة المميزة أقره مجلس الوزراء السعودي في 14 مايو 2019 ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها، ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في السعودية ما لا تشترط مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الإقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية.