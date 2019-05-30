بعد حصوله على الشهادة.. احلام لابنها فاهد: “بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا”

عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن فرحتها بنجاح ابنها فاهد وحصوله على الشهادة.

ونشرت احلام فيديو لابنها فاهد وزوجها مبارك الهاجري والذي ظهر وهو يهنأ ابنه ويقول: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مشكور يا فاهد الف الف مبروك على النجاح يا حبيبي” ليرد عليه فاهد “جزاك الله الخير يا يوبا تسلم ما قصرت على الدعم المادي والمعنوي وبس كلامك الزين خلاني شد حيلي بالدراسة”.

وعلقت احلام على الفيديو قائلة: “بارك الله يطول بعمرك ويخليك لنا ومبروك يا عمري وروحي فاهد بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا انا وابوك وجبت الشهاده اللي ترفع الراس و الشكر لله وللاساتذه والمدراء الافاضل اللي كانوا وراء نجاحك وربي يتمم عليك يا حبيبي يا قطعه من قلبي هذا اهم استثمار في الحياه الفال لعيالكم”.