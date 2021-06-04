ما زال مسلسل أمنيزيا من بطولة الممثلة الكويتية فاطمة الصفي وزميلها الممثل حمد أشكناني يثير الجدل بشكل كبير مع كل حلقة يتم عرضها عبر تطبيق شاهد.

وفي احدث حلقات المسلسل ظهر الممثل حمد وهو يحتضن نجمة ستار أكاديمي سينثيا كرم بمشهد رومانسي لفت نظر المشاهدين.



ومن التعليقات التي جاءت على هذا المشهد “محاولة لتقليد الاجانب ترى ابد ما يلوق الكم وين اكو خليجي زوجته تحمل ويجي يحملها ويسوي وياها هالحركات؟ ارجعوا الى ربكم الله بلانا بالكرونا من اللي قاعد يصير بس منو اللي يتعلم ؟ چان اتعلمنا من الأمم اللي سبقتنا”…وتابع آخر “الدراما الكويتية إلى اين؟ مع الأسف التاريخ يبكي”..وجاء في تعليق أحدهم “ما شاء الله تطور وما يصير هذا التطور الا بهالشي برافو عليكم بينت رسالتكم بالفن”.

الهروب استعدوا لما هو أعظم



الحلقتين 5 و 6 من #أمنيزيا أصبحت الآن على #ShahidVIP#فاطمة_الصفي



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يذكر انه وقبل ذلك أثار مشهد احتضان الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لزميلها حمد أشكناني موجة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث تحاول فاطمة الصفي في المشهد عناق حمد أشكناني مُعربةً عن خوفها، إلَّا أن الأخير يرفض ذلك ويمنعها.

تدور أحداث المسلسل حول فنانة تشكيلية تستفيق في مصحة عقلية لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل، تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها. والعمل مؤلف من ثماني حلقات، يخرجه رودني حداد، تأليف د. حنين عمر، وقد انطلق التصوير في بيروت،وهو يجمع العمل الشخصيات حول قصة غامضة، يحاول الجميع فيها كشف اللغز، لتتكشف معلومات صادمة للجميع.