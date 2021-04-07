أكدت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي أنها لن تقاضي احد بسبب حملة السخرية الواسعة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية خلاف نجمتي اليوتيوب نور ستارز ونارين بيوتي.

كلام هيا الشعيبي جاء خلال اتصال مع مواطنتها نهى نبيل التي سألتها: “تدرين انك مكسرة السوشيال ميديا او لا تدرين” فردت ضاحكة “ادري قاعدين يدزولي فيديوهات ومتت من الضحك يوميا انا اضحك” وتابعت “يعني الحمدالله عرفوا انه هيونة تحبهم “.

وأكدت هيا الشعيبي انها لم تزعل وقالت “مستأنسة وايد ومستأنسة انه في كلام وايد حلو قاعد ينقال ” وبعد ان سألتها ان كانت ستقاضي احد قالت “كنا قاضينا اللي قبل”.

أول تعليق من "هيا الشعيبي" على ترند مقطعها:



"ما زعلت بالعكس مبسوطة معاكم، واستمتعوا أنا أحبكم" pic.twitter.com/iYD6bGoktL — WHR (@whrumor) April 7, 2021

وكانت هيا الشعيبي قد تصدرت الترند بعد تحول جملة لها إلى مادة للضحك والسخرية بشكل مفاجئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف وتبادل الاتهامات التي اندلع بين نجمتي اليوتيوب نور ستارز ونارين بيوتي.

وأصبحت هيا الشعيبي مادة لـ “الميم” بسبب جزء من أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها ردت فيه على الإعلامية السعودية سارة دندراوي والتي اتهمتها بالعنصرية ضد الكويتين.

جملة هيا الشعيبي جاءت ضمن دخولها على خط أزمة الفنانة حياة الفهد وهاجمت الإعلامية سارة دندراوي متهمة أياها بتعمد إثارة الفتن لاستضافتها حياة الفهد للرد على تصريحاتها التي وصفتها بالعنصرية.

فيديو هيا الشعيبي انتشر كالنار في الهشيم لاستخدامه بطريقة ساخرة وتركيبه على العديد من المقاطع المختلفة والتي تضمنت الأفلام والحفلات الموسيقية وفيديو الخلاف بين نارين بيوتي ونور ستارز.

جملة هيا الشعيبي “سعتي شو قالت المرة”، استخدم للسخرية من الخلاف بين ناردين بيوتي ونور ستارز الذي وصل لتبادل الاتهامات ودخول أحدهما إلى المستشفى والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.