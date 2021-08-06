تواصل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تعافيها من أزمتها الصحية التى نقلت بسببها إلى المستشفى بعد إجراء عملية جراحية وهى “تكيس المبايض” بسبب معاناتها من وجود أكياس دهنية على المبيضين.

وقد قضت ياسمين عبد العزيز حوالي شهر في المستشفى حى الان وبالتحديد 26 يوما إذ أنها دخلت يوم 11 يوليو الماضى وأجرت العملية الجراحية والتي تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم، واحتجزت على أثرها داخل غرفة العناية المركزة حتى تحسنت حالتها، إلا أن هذا التحسين يسير ببطىء بعد الشىء.

وخلال هذه الفترة، قضت ياسمين عبد العزيز 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة، وتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية داخل المستشفى منذ أسبوعين تقريباً، مع تعليمات الأطباء بمنع الزيارة عنها بعض الوقت خوفاً عليها حيث إن حالتها مازالت تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرارها.

ومن المرجح أن تخرج ياسمين عبد العزيز قريبا لقضاء فترة نقاهة مع استمرار متابعة حالتها مع الأطباء المعالجين.

وكانت والإعلامية لميس الحديدى قد أكدت في برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ON قبل أسبوع، أن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى، مضيفة أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل، عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها”.

وأضافت “الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس”.

وكان أحمد العوضي قد كتب عبر حسابه على الفايسبوك تدوينة قال فيها: “للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر عليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام علي بن أبي طالب”.

وقد انهالت التعليقات على بوست أحمد العوضي مطالبين بالاطمئنان على حالة ياسمين عبد العزيز.