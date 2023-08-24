رثى الفنان أحمد السعدني، طليقته وأم أولاده، التي توفيت منذ 4 سنوات، إثر أزمة صحية مفاجئة، عبر حسابه الرسمي على وقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

السعدني يحيي ذكرى وفاة أم ابنائه

ونشر أحمد السعدني، صورة قديمة تجمعه بطليقته الراحلة ووالدة أطفاله، مدونًا: «ممكن كل واحد يشوف الصوره دي يدعيلها الله يرحمك يا أغلي الناس».

منشور أحمد السعدني على إنستجرام

وعلى الفور، بدأ الرواد والمتابعين، يتفاعلون مع صورة السعدني، إذ دون الكثير من الأدعية بالرحمة والمغفرة، بينما دعى الكثير للفنان بالصبر والتحمل.

وفاة طليقة أحمد السعدني

وتوفيت طليقة الفنان أحمد السعدني في 2019، إثر إصابتها بأزمة قلبية أودت بحياتها، بحسب ما كشف مصدر مقرب منه حينها.

أحمد السعدني وزوجته الراحلة ونجليهما

طلاق أحمد السعدني من زوجته في صمت

وكان الفنان أحمد السعدني يحاول دومًا إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، إذ أعلن عن انفصاله بعد سنوات، خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي، مؤكدًا إنه بالفعل انفصل عن زوجته، بعدما ترددت شائعات عدة حول علاقتهما في 2015، لكنه لم يُعلن عنها، إذ فضل أن تكون الحياة الشخصية بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من انفصال أحمد السعدني عن زوجته، إلا أنه لايزال يحتفظ بصور، تجمعه بها وبأولاده، على حسابه عبر «الإنستجرام»

لا يستعد للزواج مرة أخرى

وكان أحمد السعدني، أكد في حواره مع إنجي علي، إنه غير مستعد للزواج مرة أخرى، موضحًا أنه تزوج مُبكرًا ورُزق بطفلين:«لا أعتقد أنني على استعداد لاتخاذ قرار الزواج مجددًا، فأنا مرتبط بأولادي».

أحدث أعمال أحمد السعدني

ومن ناحية أخرى، يعرض لأحمد السعدني مسلسل “سيب وأنا أسيب“، وتدور أحداثه حول “نبيلة” التي تترك عريسها يوم زواجهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث ولدت تفاجأ أنها لا تزال متزوجة رغم إرسالها توكيل لوالدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن “إبراهيم” لكنها تدخل معه في مشاكل عديدة.

يذكر أن مسلسل “سيب وأنا أسيب” يعرض السبت من كل أسبوع على منصة “شاهد vip” ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

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