في أول تعليق له بعد خروجه من السجن، بعد أن كان قد تمّ توقيفه بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات، تحدث ​عبدالله كنعان​ عن حقيقة ما حصل معه، نافياً عنه هذه التهمة.

وبدء حديثه في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”تخرجت من جامعة عمان الأهلية، تخصص تسويق، أنحدر من عائلة محترمة، والدي يعمل في العقارات في سوق عمان المالي، وجدي مدير بنك، وعمي خبير اقتصادي بالخليج، يعني لا أظن أنني بحاجة إلى أن أُتاجر بالكهربائيات ووضعنا المادي ممتاز لا يحتاج لذلك”.

وأضاف:”ماحدث معي قد يحدث مع أي أحد منكم، ولكن بحمدلله هناك قضاء نزيه في الأردن، ولو كنت حقاً تاجرت بالمخدرات لما خرجت من السجن، فلا أحد في الأردن فوق القانون”.

وعن علاقته بخطيبته السابقة الفنانة الأردنية ​زين كرزون​ قال:”زين حبيبتي وروحي وبنت منيحة وطيبة ومافي بينا إلا كل خير، ووقفت معي من الأول للآخر، وماقصرت معي، ولكن الدنيا نصيب”.

وختم بالقول:”مابيننا إلا كل مودة وحب واحترام، وعائلتها عائلتي، ومافي بينا كراهية ولاضغينة”.





