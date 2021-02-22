بعد يوم واحد على اثارتها الجدل بظهورها بدون حجاب، عادت المشهورة السعودية “أميرة الناصر” للظهور مرة جديدة عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها للعنف الجسدي .

وقالت “أميرة الناصر” : “هذا نوع من أنواع العنف اللي أنا تعرضت له ومافي أحد وقف معي وجاني ضغط نفسي ما تحملت عقلي طار بغيت أي حاجة تقهره لدرجة إني ما فكرت لما نزلت سناباتي”.

وأرفقت “الناصر” في مقطع الفيديو بعض الصور التي تظهر العنف على جسدها وآثار الضرب الشديد الذي تعرضت له.

“اميرة الناصر" منهارة بالبكاء وتكشف عن صور للعنف الجسدي اللذي تعرضت له! pic.twitter.com/epu7sFr7lA — WHR (@whrumor) February 21, 2021

وكانت أميرة الناصر قد نشرت سابقا مقطع فيديو، أعلنت فيه عن خلعها الحجاب بعد انفصالها عن زوجها مشعل الخالدي.

وقالت “الناصر” إن الحجاب كان ظالمها ويظهرها “عجوزة”، مضيفة: “بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي “.

أميرة الناصر عن نزعها للحجاب:



" الحجاب كان ظالمني ومطلعني عجوزة، وقررت أشوف حياتي بعد انفصالي". pic.twitter.com/aepyTLUv8W — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2021

ما ظهرت في مقطع آخر هاجمت طليقها ووصفته بالمريض والمعقد ووجهت له مجموعة من الانتقادات، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانيا إذا كان كل الرجال مثله، بحسب وصفها. وقالت “كان مريض وتحملته بما فيه الكفاية.. إنسان معقد .. بعيش حياتي.. الحين أنا حرة في نفسي أنا ولدت”. وأضافت: “انظلمت منك يا نذل ، مرارتي انفقعت منك، انقلع الله لا يردك، ليته يسوى” وتابعت: “إذا كل الرجال زيه، عمري ما هتزوج، وأجبرت على إني أرجع له بعد الطلاق أول مرة، وأقسم بالله باس يدي ورجلي عشان أرجع له”.