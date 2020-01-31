بعد خلعها الحجاب.. شاهدوا مشاعل الشحي تثير الجدل بلون شعرها مجددًا

بعد إثارتها الجدل وخلعها الحجاب، عادت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي لإثارة الجدل من جديد، بعد خلعها الحجاب لتتصدر الترند، بعد أن طلبت من جمهورها مساعدتها في اختيار لوك جديد تظهر به.

وقامت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، في البداية، بصبغ شعرها باللون الأشقر الفاتح المائل للون الرمادي، قبل أن تصبغه مرة أخرى باللون البني. وكتبت مشاعل الشحي، على صفحتها على «إنستجرام»، «سعيدة جدًا بالقرار اللي اتخذناه، وسعيدة أكثر أنكم واقفين بصفنا، من تزوجت والهجوم كان علينا.. ولأول مرة حاسة إني مرتاحة لأنكم فهمتونا».