بعد خلعها غطاء الرأس مشاعل الشحي محتارة بلوك شعرها: البني أو الأشقر؟

اتخذت الفنانة ​مشاعل الشحي​ قرار خلعها غطاء الرأس وبعدها بدأت تحاول اكتشاف لوك الشعر الذي يليق بها أكثر لكي تعتمده. ففي البداية صبغت شعرها باللون الاشقر الرمادي قبل ان تقرر مزج البني بالاشقر الفاتح لفترة الى ان اعتمدت اخيرا صبغ شعرها باللون البني بشكل كلي.

اما في احدث منشوراتها ظهرت في الفيديو وهي تسرّح شعرها وتسأل متابعيها اذا كانت التسريحة الجديدة تليق بها. وكانت مشاعل قد شكرت كل الاشخاص الذين دعموها في قرارها وكتبت :سعيدة جدا بالقرار الي اتخذناه، و سعيدة اكثر أنكم واقفين بصفنا، من تزوجت و الهجوم كان علينا .. و لأول مرة حاسة أني مرتاحة لانكم فهمتونا

