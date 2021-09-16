شنت مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني هجوما لاذعا على مواطنها ياسر الفيصل وذلك بعد ساعات قليلة عن حديث الفاشينيستا اللبنانية الدكتورة يومي عن مشاعره اتجاهها.

كلام هند القحطاني جاء في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت “الكذاب المستشرف حتى انا كل يوم يقطع فيني وهو يتمنى اني اعطيه وجه زي ما سب اللبنانية بس يسبها ويشتم فيها ويعيرها وفي الاخير يراسلها”.

وتابعت “وانا لو مضيفته اقسم بالله كان سوى نفس الشيء ولكن انا ما في ولا مشهور او مشهورة مسوية لهم اضافة واتواصل معهم بعيدة عنهم مرة”.

وكان ياسر الفيصل قد سخر من هند القجطاني عبر مقطع فيديو ظهرت فيه بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر علق عليه كاتبا: “شعرها تالف وطايح المفروض انها تستره وما تصوره بهذا الوضوح”.

يذكر ان الدكتورة يومي كانت قد كشفت امس عن غيرة ياسر الفيصل عليها وقالت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، “انا بعرف ياسر من اكثر من خمس سنوات ولكن فجأة قلب علبيي”.

وتابعت “هو من حبه لي قلب عليي لأنه كان بغار عليي ليه بس كون بالسعوية بيقلب عليي؟ من غيرته عليي”.

واضافت “انا ما عندي مشكلة شخصية معه انا بحبه كثير بضحكني بس هو اكيد بده ينتقدني مثل ما ينتقد باقي المشاهير لان هذه شغلته”.

ثم ظهرت يومي في مقطع اخر وهي تدافع عن ياسر الفيصل قائلة “ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف مش خروف واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف بحبني الصبي خلص فمهوا”.