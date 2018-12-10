بعد رانيا يوسف.. اعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء والفاضح

بعد أزمة فستان الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأمر الذي أخضعها للتحقيق بتهمة تحريضها على الفسق والفجور.

ربط الكثير من المتابعين بين خطوة يوسف هذه، وما قامت به ال​إعلام​ية السعودية ​روزانا اليامي​ وذلك بعد ظهور الأخيرة بفستان وصفه الكثيرون بالجريء والفاضح بسبب كشفه عن مفاتن جسمها.

وإنتقد المعلقون إطلالة اليامي هذه مشيرين إلى أن يوسف فتحت المجال لهكذا إطلالات وطالب آخرون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قلّص صلاحيات عملها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع بدء تطبيق توجهاته لـ “علمنة” السعودية.‎