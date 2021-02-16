بعد الجدل الكبير التي اثارتها حلقته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، يستضيف الاعلامي العراقي نزار الفارس الراقصة اللبنانية اليسار في حلقة جديدة من برنامجه “مع الفارس” المذاع على قناة الرشيد.

وقد نشر نزار الفارس مقطع فيديو للراقصة اليسار وهي ترقص في برنامجه وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع اليوتيوب.

كما نشرت اليسار نفس المقطع عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة “رقصتي على أغنية طاير الونة في برنامج الاعلامي نزار الفارس يوم الجمعة الساعة ١٠ توقيت العراق على قناة الرشيد تابعونا ”.

يذكر ان الاعلامي العراقي كان قد أثار الكثير من الجدل بسبب تصريحات رانيا يوسف في برنامجه والتي عرضتها لهجوم الجمهور عليها لتتهم الفارس بعد ذلك بتزييف الحقائق .

وعلق نزار على ما تردد حول تحرشه برانيا يوسف قائلا : ” لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر .. والدتي ما شاء الله حلوة ومديرة في مدرسة وصغيرة وعمرها 46 ورانيا يوسف 47 .. إحنا في زمن المرأة هي اللي بتتحرش بالرجل ” .

وأبدى نزار استعداده لاستضافة رانيا يوسف في لقاء تليفزيوني ثاني وقال عنها : ” للتاريخ هي صادقة كثيرا وقلبها أبيض ومصطلحاتها تخونها .. وهي ليست كما نراها على الشاشة بل إنسانة راقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومحترمة وهادئة ومتواضعة جدا ”