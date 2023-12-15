تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي الظهور الأولى للفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة المعتزلة حنان، وذلك بعد زواجهما .

الظهور الأول لسامح الصريطي وزوجته المطربة حنان

حيث تدوال رواد المواقع عدد من الصور التي تجمع الثنائي سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، وبدا الثنائي في الصور خلال تجمع عائلي وتناول الطعام مع أسرتهم وأصدقائهم .

زواج سامح الصريطي

وكان الفنان سامح الصريطي قد كشف أنه تزوج من الفنانة حنان في الفترة ما قبل شهر رمضان الماضي، و قال سامح الصريطي أنه فضل أن يحافظ على خصوصية علاقته بحنان وزواجه منها بعيدًا عن الإعلام.

وعبر سامح الصريطي عن سعادته بتهنئة الجمهور له وأمنياتهم بالسعادة للثنائي، وأكد أن تفاصيل حياته الشخصية من الأفضل أن تكون بعيدة تمامًا عن الأضواء تجنبًا للشائعات.

آخر أعمال الثنائي سامح الصريطي والمطربة حنان

الجدير بالذكر أن المطربة حنان بعيدة تمامًا عن الأضواء منذ عدة سنوات، وفي آخر لقاء أجرته العام الماضي أكدت أنها لا تنوي العودة للغناء مجددًا، وأن تستمتع بحياتها في هدوء تام بعيدًا عن الأضواء.

أما سامح الصريطي كانت آخر أعماله مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “الاختيار 2” من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومراد مكرم ومحمد فراج وعمرو عبدالجليل، وعدد آخر من الفنانين، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

من هو سامح الصريطي؟

الفنان سامح الصريطي، يبلغ من العمر 72 عاما، وفقد زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي عام 2019، ولديه ابنتين هما آية وابتهال الصريطي.

في حلقة فنية خاصة استضاف عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال في شهر أكتوبر الماضي، للحديث عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل “رمضان والناس “، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

كما تحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين؟ وعلاقته بأمه، كما تحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

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