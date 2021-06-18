حلّت الفنانة ريهام حجاج ضيفةً على برنامج “سهرة خاصة” الذي تقدّمه الإعلامية بوسي شلبي على قناة “النهار”، بعد احتجاب لست سنوات عن الظهور في البرامج التلفزيونية، حيث أدلت بتصريحات صادمة للجمهور رداً على الانتقادات التي طاولتها خلال الفترة الماضية.

وعلّقت ريهام على الانتقادات التي وُجّهت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح مسلسل “وكل ما نفترق” في رمضان 2021، قائلةً: “لو بسكّت الناس بالفلوس ماكانوش ابتزوني، أنا عمري ما أعمل كده، وليه أحسس الناس دي بالانتصار، وأديهم فلوس ما تعبوش فيها”… مؤكدةً أن جميع الناجحين يتعرّضون للهجوم من اللجان الإلكترونية، ومضيفةً: “أنا زي ما أنا ما تغيرتش وهما مش مؤثرين بالنسبة لي”.

وأوضحت حجاج أن النجاح في السينما يعتمد على الإيرادات، وفي التلفزيون يتحدّد بالإعلانات من خلال نِسب المشاهدة، مؤكدةً: “زي ما المسلسلات تحمل فن وجودة يجب أن يكون فيها جزء من الصناعة”.

كما تحدثت عن زواجها من رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، وذلك بعد انفصاله بعام واحد عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مما أثار جدلاً واسعاً حينذاك، خاصة أن ذلك الانفصال لم يكن علنياً… وتابعت: “يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين.. محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى.. كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه، ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة. ممكن جداً الاتنين ينفصلوا لأسباب خاصة بينهم، الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زي دي، إحنا بنعاني من ده عشان إحنا مشاهير”.

واستطردت قائلةً: “الجمهور المحترم مابيتدخلش في الحياة الخاصة للفنانين الناس اللي بتنتقد وبتكتب على السوشيال ميديا ده مش الجمهور، بقى عندنا اختلاط في الجمهور بين رأيي والتطفل، لما حد بيبدي رأيه في حاجة لا تعنيه، الحقيقة مافيش أي حرب وكل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب دي غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع أرد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلّة بالآداب”.

وفجّرت ريهام حجاج مفاجأة للجمهور إذ كشفت عن انتظارها لمولودها الأول من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد زواج استمر ثلاثة أعوام… ورداً على سؤال لبوسي شلبي قالت إنها ستضع مولودها الأول خلال الفترة المقبلة.

واختتمت ريهام حجاج حديثها لافتةً إلى أنها دائماً تتجاهل الانتقادات التي تطاولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تظهر عليها إلا للتحدث عن نجاحاتها وأعمالها، وموضحةً: “مبعرفش أطلع في برنامج مخصوص أقول تفاصيل حياتي الشخصية بتكلم عن أعمالي فقط”.