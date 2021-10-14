انتشر في الساعات الأخيرة خبر ارتبـاط المعتصم بالله مقداد، الشهير بـ “عصومي”، نجم قناة “طيور الجنة”، بالفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة “كراميش”، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة من زواج شقيقه الوليد مقداد.

وعلى الرغم من تعليقات المتابعين الذين تمنوا ارتباطهمــا ورأوا أنهما مناسبين لبعضهما إلا أن هذه الأخبار تعتبر محض شائعــة لا أساس لها من الصحة ولم يعلن المعتصم بالله عن أي معلومات حول ارتباطـه خاصة في هذا الوقت الذي يعــاني فيه والده خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة من أزمــة صحية منذ فترة، أدت لإنتشار شائعــات وفاته أكثر من مرة.

وشائعــة ارتباط المعتصم بالله ليس الأولى، فسبق وانتشر العديد من الشائعــات حول ارتباطــه بالفنانة المغربية أمينة كرم، وذلك بسبب صورة انتشرت لهما الأمر الذي اضطــر أمينة للخروج للرد والتأكيد أنه لا صحة لهذه الشائعـــات وأن الصور المنتشرة قديمة وتعود للعمل معه في قناة طيور الجنة وأن علاقتهما لا تتجــاوز الرفقة.

كما ارتبط اسم المعتصم بالله قبل فترة باسم الفنانة البحرينية حلا الترك، ولكنه خــرج وأكد أن ارتباطه بحلا شائعــة لا أساس لها من الصحة، خاصة أن بداية حلا الفنّية كانت من خلال قناة طيور الجنة.

هذا وقد تصدر نجل خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة التريند علي محرك البحث جوجل بعد زواجه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليظل الوليد مقداد حديث السوشيال ميديا فلا أحد ينسي الطفل وليد الذي طالما استمع كل بيت لاغنياته هو واشقائه

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وأقيم عرس الوليد مقداد في الاردن ،حيث حرصت ألاسرة علي أن يكون حفل الزفاق محدود الحضور بسبب فيروس كورونا والتزاماً بالقرارات الحكومية حول المناسبات والحفلات والتجمعات .

لم يقتصر الاحتفال بزواج “وليد” فقط ولكن قبلها حيث قامت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم “عصومي ووليد – Assomi & Waleed” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ببث استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء بإجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

وكان الوليد قد إحتفل بخطوبته على قريبته نور في فبراير عام 2020، بعد أن أعلن شقيقه المعتصم بالله الخبر عبر صفحته الشخصية، قائلاً: ” أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب “. وعقب الاحتفال بالزفاف اجتاح الحفل مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك“.

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