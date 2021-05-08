قدمت السيدة ” وفاء بناني ” طليقة الموسيقار الراحل ” جمال سلامة ” وأم أولاده ” هاني ودينا ” بلاغا في مركز الشرطة ضد شقيق زوجها السابق ” فاروق سلامة ” وإبنته ” نورهان سلامة ” وعدد من أقارب الراحل .

والتي اتهمتهم في بلاغها بتبديد ممتلكات جمال سلامة وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين نتيجة اقتحام المتهمين للاستديو الذي كان يعيش به الراحل في سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك بالتزامن مع شعائر الجنازة وقيامهم بتغيير ” الكالون ” الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة .

حيث لاحظت وفاء بناني غياب جميع أقارب الموسيقار الراحل عن حضور جنازته التي أقيمت ظهر اليوم وبتواصلها مع حارس العقار اكتشفت أنهم قاموا باقتحام الاستوديو .. وأشارت إلى أن أشقاء وشقيقات جمال سلامة لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه وهي التي كانت تذهب إليه باستمرار لخدمته رغم طلاقهما منذ سبع سنوات .

وتابعت : ” إن الورثة الشرعيين للراحل هم إبني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا وإبنتي دينا التي تقيم معي وإبنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في إسبانيا ” .. وأكدت بناني على أنها لن تترك حق نجليها ليس بحثا عن أي أموال ولكن تعلقا بإرث الراحل الفني وسوف ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أشقاء وأقارب الراحل .

وعلى الجانب الآخر تقدم فاروق سلامة وإبنته نورهان ببلاغ ضد وفاء بناني متهما إياها بالتشهير به ومحاولة الاستيلاء على ملكية غير ملكيتها وهي الاستوديو الذي الخاص بالموسيقار الراحل والذي تملكه إبنته الكبرى سونيا .

حيث أرفقت نورهان سلامة المحضر بأوراق تثبت ملكية سونيا للأستديو كما أرفقت به أيضا تفويض من سونيا لعمها فاروق سلامة يقضي بأنه هو الوحيد الذي له الحق في دخول الشقة حتى عودتها من الخارج .

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس عن عمر ناهز 75 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .