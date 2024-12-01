أعلنت السلطات الكويتية، السبت، بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، وهو تحرك مثر للجدل ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.

القرار صدر عن اللجنة العليا في الكويت عقب اجتماعها الخميس الماضي، حيث ناقشت سحب الجنسية من 1758 حالة ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية. وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أُدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.

وتستهدف الحملة، التي بدأت قبل 3 أشهر، ما وصفته الحكومة بـ”حالات الجنسية المزورة والمزدوجة”. إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.

وأعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء.

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.

وتعد الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. ومؤخرا تجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.

فجر السعيد تطالب نوال الكويتية بتغيير اسمها

وفي اول تعليق لها على الخبر، طالب الاعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة نوال الكويتية بتغيير اسمها الفني بعد سحب الجنسية الكويتية منها.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على اكس: “لوسمحتي شيلي #الكويتيه وحطي اسم ابوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها ….هذا يعتبر حالياًبحكم القانون تزوير ….وشووووكررررن والحجي للفنانه #شمس بعد شيلي لقب الكويتيه لان هذا تزوير لايقبل فيه القانون..موكل وحده ماتبي بلد المنشأ قالت آنا #كويتيه”

لوسمحتي شيلي #الكويتيه وحطي اسم ابوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها ….هذا يعتبر حالياًبحكم القانون تزوير ….وشووووكررررن والحجي للفنانه #شمس بعد شيلي لقب الكويتيه لان هذا تزوير لايقبل فيه القانون..موكل وحده ماتبي بلد المنشأ قالت آنا #كويتيه 👺👺👺👺 @NAWALalq8iya pic.twitter.com/AYflUeBaqY — فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) November 30, 2024